Más de 160 personas han muerto por accidentes viales en Bogotá este año: hay un incremento del 13%

Más de 160 personas han muerto por accidentes viales en Bogotá: hay un incremento del 13%

La siniestralidad vial en Bogotá tiene a las autoridades en alerta. En las últimas horas, la Secretaría Distrital de Movilidad presentó unas cifras desalentadoras. Entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026, 162 personas han perdido la vida en las vías, lo que significa un incremento del 13 %, es decir, 18 personas más que en el mismo período de 2025.

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Los motociclistas, con el 44%, son el actor vial que más está muriendo en las vías de Bogotá. Seguidos están los peatones (38%), ciclistas (14%) y usuarios de vehículos de cuatro o más ruedas (4%). En el caso de los peatones, el 58% de las víctimas fatales se concentran en adultos mayores, lo que evidencia su vulnerabilidad.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Movilidad, el 71% de las fatalidades ocurren en vías arteriales, donde se registran mayores velocidades. En el 62% de las fatalidades ha estado involucrada una motocicleta, ya sea como víctima o como vehículo implicado.

Los martes y miércoles concentran la mayor cantidad de fatalidades y el 15% de las muertes ocurren entre las 10:00 p.m. y la medianoche. La avenida NQS, entre calles 1 y 68, es uno de los tramos más críticos en el año con un registro de 13 fallecimientos por siniestros viales.

siniestros viales.

¿Cuáles son las recomendaciones que hace la Secretaría de Movilidad?

Con el objetivo de proteger la vida y reducir el riesgo de siniestros viales, la Secretaría Distrital de Movilidad hace varias recomendaciones. Entre ellas están:

No exceder los límites de velocidad : 50 km/h en vías principales y 30 km/h en zonas residenciales y escolares. El exceso de velocidad mata y se mantiene como el principal factor de riesgo en las vías de Bogotá.

: 50 km/h en vías principales y 30 km/h en zonas residenciales y escolares. El exceso de velocidad mata y se mantiene como el principal factor de riesgo en las vías de Bogotá. No conducir si se han consumido bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas .

. Respetar todas las señales de tránsito.

Priorizar y proteger a los usuarios más vulnerables de las vías: peatones, ciclistas y motociclistas.

Se hace un llamado urgente a los usuarios de motocicleta, quienes siguen siendo el usuario vulnerable más afectado en las vías de Bogotá por siniestros viales. Es indispensable no realizar maniobras peligrosas, como zigzagueos, conducción entre vehículos, mantener distancia de seguridad, principalmente con vehículos de grandes dimensiones como camiones, volquetas y tractocamiones.

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“Desde la Secretaría Distrital de Movilidad seguimos actuando a diario con intervenciones que han demostrado que salvan vidas, pero necesitamos de todas las personas que se mueven en Bogotá, de sus decisiones y acciones responsables en la vía”, dijo Claudia Díaz, secretaria Distrital de Movilidad.