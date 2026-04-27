Concejales de Bogotá piden al alcalde Galán la renuncia del secretario de Seguridad

Secretario de Seguridad, César Restrepo (izquierda) y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán (centro). Foto: Secretaría de Seguridad.

Desde el Concejo de Bogotá enviaron una carta abierta al alcalde Carlos Fernando Galán pidiendo la renuncia inmediata del secretario de Seguridad, César Restrepo, por incumplir con las metas del Plan de Desarrollo Distrital .

Dieciséis cabildantes de diferentes bancadas firmaron la carta en la que argumentan, en tres puntos, las razones por las que Restrepo debe ser retirado de su puesto.

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Incumplimientos

Los concejales aseguran que la meta de reducir la tasa de homicidios a un solo dígito (8 por cada 100.000 habitantes) no se ha cumplido. A finales de 2025, la tasa de homicidios cerró en 14,8%.

“Aunque el Distrito celebra una reducción del 3,4% gente a 2024, la realidad de Bogotá es que se ha estancado en cifras de violencia que no se veían desde hace una década”, señalaron en la carta.

Otro de los puntos que manifestaron fue el deterioro de los indicadores de convivencia. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar subió 11,5% y las lesiones personales a un 10,2%.

También afirmaron que la percepción ciudadana ha aumentado. “La percepción de inseguridad ha llegado al 66,2% la cifra más alta registrada desde 2008”.

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Por estas razones los concejales piden la renuncia del secretario Restrepo ya que “ha demostrado ser incapaz de traducir el presupuesto y la confianza del Concejo en resultados que se acerquen a las metas del Plan de Desarrollo”.

Esta es la carta:

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