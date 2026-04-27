Capturan a hinchas de Nacional que intentaron robar la camiseta de Millonarios de un pasajero de TM

Uniformados de la Policía Metropolitana del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, lograron la captura de tres personas en la localidad de Kennedy por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

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De acuerdo con la información, los hechos se registraron en la estación de TransMilenio Banderas, cuando el centro de monitoreo de cámaras de videovigilancia alertó sobre la presencia de tres personas que, al parecer, estaban robando al interior de un bus articulado.

De inmediato, los policías acudieron al lugar y, tras ser abordados por la víctima, identificaron a tres hombres, hinchas del Atlético Nacional señalados de haberlo intimidado con armas traumáticas modificadas para despojarlo de sus pertenencias y de su camiseta de Millonarios.

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Durante el procedimiento de registro, a los capturados se les halló un arma traumática y dos armas cortopunzantes, elementos con los que presuntamente habrían cometido este hecho.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos que se les atribuyen.