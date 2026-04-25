Cayeron ladrones implicados en violento hurto de camioneta a abuelitos en Teusaquillo

Bogotá D.C

La Policía Metropolitana logró capturar a cuatro personas que serían las responsables del violento robo de una camioneta que sufrieron dos adultos mayores el pasado 17 de abril en la localidad de Teusaquillo.

La Seccional de Investigación Criminal interceptó en Engativá a estas personas que se movilizaban en dos vehículos; uno de esos era un taxi y el otro era un vehículo que había sido robado días anteriores.

“Fueron incautados los dos vehículos los cuales eran utilizados para cometer estos hurtos, dos armas de fuego, cuatro celulares y dos armas cortopunzantes”, precisó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho.

Estas personas tienen anotaciones por hurto agravado y calificado, lesiones personales y dos de ellos ya habían sido capturados por otros delitos.

Los capturados y elementos incautados serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen.