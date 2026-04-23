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23 abr 2026 Actualizado 03:30

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“Casi le disparan al escolta en la cabeza”, aspirante a la Contraloría tras atentado en Bogotá

En diálogo con Caracol Radio, Elvia Isabel Otero, aspirante a la Contraloría General, entregó detalles del atentado del que fue víctima en el barrio Salitre.

“Casi le disparan al escolta en la cabeza”, aspirante a la Contraloría tras atentado en Bogotá

“Casi le disparan al escolta en la cabeza”, aspirante a la Contraloría tras atentado en Bogotá

“Casi le disparan al escolta en la cabeza”, aspirante a la Contraloría tras atentado en Bogotá

Elvia Isabel Otero, aspirante a la Contraloría General, fue víctima de un atentado este miércoles 22 de abril. El hecho ocurrió en el barrio Salitre, en la localidad de Fontibón. Aunque hubo un intercambio de disparos, no hay registro de personas heridas.

En diálogo con Caracol Radio, Otero aseguró que uno de sus escoltas estuvo a punto de recibir un disparo en la cabeza, sin embargo, el conductor de la camioneta alcanzó a darse cuenta de lo que estaba pasando y le levantó la voz a su compañero.

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Casi le disparan en la cabeza, fue por milímetros. El otro escolta le dijo cuando ya los teníamos encima de nosotros, eran dos motos”, fueron las palabras de la aspirante a la Contraloría en medio del llanto.

Asimismo, en la conversación que Otero sostuvo con Caracol Radio confirmó que sí ha recibido amenazas en el pasado. Es por esta razón que tiene un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde hace años.

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Entre tanto, la aspirante a la Contraloría confirmó que el hecho se registró en el barrio Salitre, cerca de una cancha de tenis. El atentado se presentó exactamente en la intersección de la calle 25 con carrera 69, cuando hombres en motocicleta interceptaron a la aspirante.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

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