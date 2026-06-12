Denuncian al gobernador de Antioquia por presunta participación política: Esto es lo que se sabe

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el secretario general de la Superintendencia Nacional de Salud, Esteban Restrepo, denunció ante la Procuraduría General de la Nación contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya que, según el secretario, el gobernador estaría participando en actividades políticas en el marco de la segunda vuelta presidencial.

“He radicado queja disciplinaria contra el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por presunta participación indebida en política electoral. Solicité medida cautelar de suspensión inmediata hasta el 21 de junio, siguiendo el precedente de suspensiones recientes que la Procuraduría ha dictado contra otros funcionarios por conductas análogas, salvaguardando la integridad de la segunda vuelta presidencial. Esperamos que la honorable Procuraduría actúe de inmediato”, dijo el secretario de salud.

Según la denuncia, recientemente el gobernador publicó un video en sus redes sociales informando sobre un asesinato masivo perpetrado por disidencias de alias Calarcá, asegurando que la guerrilla presiona a ciudadanos en Remedios, Campamento y Angostura para votar por “el candidato de izquierda” con el que “se sienten afines”.

Cabe resaltar que el presidente Gustavo Petro ya ha solicitado públicamente a la Procuraduría adelantar las investigaciones correspondientes contra alcaldes, gobernadores y demás servidores públicos que presuntamente hayan participado públicamente en política en esta época electoral en el país.

Finalmente, la Procuraduría será la encargada de determinar si existen méritos para abrir una investigación disciplinaria. Por ahora, el gobernador Antioquia no ha dado alguna declaración ante esta denuncia.