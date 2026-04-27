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27 abr 2026 Actualizado 23:59

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Medellín

Vandalizaron por segunda vez una sede política de Iván Cepeda en Medellín

Los integrantes de la campaña piden a las autoridades locales garantías para el ejercicio político e instauraron la denuncia en la fiscalía.

Sede de campaña de iván Cepeda fue vandalizada en Medellín - fotos cortesía

Sede de campaña de iván Cepeda fue vandalizada en Medellín - fotos cortesía

Sede de campaña de iván Cepeda fue vandalizada en Medellín - fotos cortesía

Medellin

La sede del candidato presidencial del pacto histórico Iván Cepeda, ubicada en el barrio La Floresta de Medellín, fue vandalizada por segunda vez. Según los integrantes de la campaña lanzaron piedras y pintura a la fachada y la pantalla led en la que se expone la propaganda política.

Según Alejandro Toro, integrante del Pacto Histórico y de la campaña de Iván Cepeda, generaron daños en la pantalla, lo que fue rechazado, y exigen a las autoridades garantías para el ejercicio político.

“Esto no puede suceder. Le pedimos al señor alcalde de Medellín, a la policía nacional que nos dé garantías. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder hacer presencia, para tener pantallas como estas que hagan pedagogía y rompan con tantas mentiras”, Alejandro Toro, integrante de la campaña.

La denuncia ya fue instaurada ante la fiscalía para que se inicie investigación e identificar a los responsables

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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