Capturan a delincuentes que robaban en TransMilenio: tenían en su poder celulares y computadores 

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, lograron la captura de dos hombres por el delito de hurto.

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De acuerdo con la información, hombres de la Policía que se encontraban en la estación Héroes, fueron alertados sobre unas personas robando en uno de los vagones. De manera inmediata, al llegar al lugar, fueron abordados por una ciudadana quien manifestó a los policías que le habían robado un bolso.

Los presuntos delincuentes, fueron interceptados en uno de los articulados. Así mismo, se les halló en su poder un bolso, un computador y un celular, que habían robado minutos antes.

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Los capturados, de 23 años, serían los presuntos responsable de haber cometido un robo violento el 21 de abril en la estación de la calle 39. Los capturados y elementos recuperados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente.