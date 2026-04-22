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22 abr 2026 Actualizado 11:59

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Bogotá

Capturan a delincuentes que robaban en TransMilenio: tenían en su poder celulares y computadores 

Los jóvenes de 23 años serían los presuntos responsables de un robo violento en la estación de la calle 39.

Robo en la estación de Los Héroes

Robo en la estación de Los Héroes

Robo en la estación de Los Héroes

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, lograron la captura de dos hombres por el delito de hurto.

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De acuerdo con la información, hombres de la Policía que se encontraban en la estación Héroes, fueron alertados sobre unas personas robando en uno de los vagones. De manera inmediata, al llegar al lugar, fueron abordados por una ciudadana quien manifestó a los policías que le habían robado un bolso.

Los presuntos delincuentes, fueron interceptados en uno de los articulados. Así mismo, se les halló en su poder un bolso, un computador y un celular, que habían robado minutos antes.

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Los capturados, de 23 años, serían los presuntos responsable de haber cometido un robo violento el 21 de abril en la estación de la calle 39. Los capturados y elementos recuperados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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