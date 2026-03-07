Policía capturó a una mujer con cinco celulares robados en TransMilenio

Los hurtos en el transporte público siguen siendo un dolor de cabeza para los ciudadanos en Bogotá. Por esa razón, la Policía sigue realizando operativos que permitan garantizar la seguridad de los bogotanos. En ese sentido, uniformados lograron en las últimas horas la captura de una mujer por el delito de hurto en la estación Universidades de la troncal décima.

Gracias al monitoreo de las cámaras de videovigilancia, se logró evidenciar que tres personas estaban cometiendo hurtos dentro de la estación mediante la modalidad de cosquilleo. Los uniformados llegaron al lugar y lograron interceptar a una mujer que, al notar la presencia policial, intentó evadirse entre la multitud.

Durante el procedimiento y tras un registro personal, fueron hallados cinco celulares ocultos entre sus prendas, los cuales presuntamente habían sido hurtados a varios usuarios del sistema de transporte. La capturada, de 25 años, fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo y continuar trabajando de manera articulada para garantizar la seguridad en el sistema de transporte público de la ciudad.