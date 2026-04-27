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27 abr 2026 Actualizado 02:12

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Billy Escobar deja la Superintendencia de Sociedades

El funcionario confirmó su salida mediante un comunicado oficial en el que aseguró que la decisión responde a motivos personales y al cumplimiento de su ciclo al frente de la entidad.

Billy Escobar Pérez. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)

Billy Escobar Pérez. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)

Billy Escobar Pérez. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)

Laura

La Superintendencia de Sociedades confirmó la salida de Billy Escobar como cabeza de la entidad, luego de que el funcionario anunciara su decisión de emprender “otros proyectos profesionales”.

A través de un comunicado oficial, Escobar señaló que se trata de una decisión personal, tomada tras considerar cumplidos los compromisos y responsabilidades asumidas durante su gestión.

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El ahora exsuperintendente destacó que su gestión estuvo enfocada en fortalecer la capacidad técnica de la entidad, ampliar su presencia en las regiones y desarrollar herramientas de acompañamiento al sector empresarial.

En su mensaje, Billy Escobar también agradeció al presidente Gustavo Petro por la confianza depositada y por las garantías brindadas para ejercer sus funciones con independencia.

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Además, aseguró que continuará aportando al desarrollo del país desde nuevos espacios profesionales, reiterando que el fortalecimiento institucional y empresarial sigue siendo clave para el progreso de Colombia.

Hasta ahora, el Gobierno nacional no ha informado quién asumirá la dirección de la Superintendencia de Sociedades.

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