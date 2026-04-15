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Supersociedades multó a Luket, empresa de Luis López, por corrupción de la UNGRD con $569 millones

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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