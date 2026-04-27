Santander ofrece hasta $50 millones por información para prevenir ataques de grupos armados

La Gobernación de Santander anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita prevenir la presencia o el accionar de grupos armados organizados en el departamento.

La decisión se da tras los recientes hechos violentos registrados en el país, que, según las autoridades, muestran un cambio en el comportamiento de estas estructuras.

“Estos grupos armados organizados no están generando solo acciones contra la fuerza pública, sino ya directamente contra la población civil”, advirtió el director de Seguridad y Convivencia, Douglas Arenas.

Como parte de las medidas, también se solicitó a la fuerza pública aumentar los controles en las vías principales y reforzar la protección de bienes estratégicos.

“Aquí le hemos pedido a nuestra fuerza pública que se incrementen los puestos de control en las vías principales para generar más confianza en la población civil”, explicó Arenas.

Además, se mantienen recompensas de hasta 30 millones de pesos por información sobre estructuras de delincuencia organizada y por datos que permitan ubicar a alias “Julito”.

Las autoridades reiteraron que la información ciudadana será clave para anticiparse a posibles ataques y evitar afectaciones en el departamento.