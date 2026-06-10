“Debe haber certeza jurídica”: alcalde de Bucaramanga sobre solicitud de suspensión de Petro

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, reaccionó a la solicitud de suspensión temporal del presidente Petro, pero evitó fijar una posición sobre el fondo del asunto y aseguró que será la justicia la encargada de determinar si la medida tiene validez.

Un proceso que avanza en la Comisión de Acusación de la Cámara y que plantea la suspensión temporal del mandatario, una medida que deberá surtir otros trámites antes de una eventual aplicación.

El mandatario señaló que se abstendrá de emitir opiniones mientras no exista una decisión jurídica clara y advirtió que el tema podría generar incertidumbre en el país.

“Me voy a abstener en este tipo de opiniones hasta que no haya una certeza jurídica frente al asunto. Obviamente, es un tema que impacta al país y que puede generar una inestabilidad económica y jurídica”, afirmó.

Portilla sostuvo que deben ser los mecanismos constitucionales y legales los que determinen si la solicitud procede o no, y reiteró que su administración está concentrada en los asuntos de la ciudad.

“Que sea la justicia y los mecanismos idóneos, constitucionales y legales los que determinen la certeza sí o no de este tipo de decisiones”, concluyó.