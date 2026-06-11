El comercio en Santander espera aumentar sus ventas hasta en 25% durante junio

Dinero colombiano y al lado el logo de FENALCO (Fotos vía Getty Images y redes sociales deFENALCO)

El comercio en Santander proyecta un crecimiento de entre el 20% y el 25% en las ventas durante junio, impulsado por la celebración del Día del Padre, el inicio del Mundial de fútbol y el pago de primas a los trabajadores.

Según Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco Santander, más del 93% de los santandereanos celebrará el Día del Padre, una de las fechas comerciales y más importantes del año para diferentes sectores económicos.

Además, este año la celebración coincidirá con la fiebre del fútbol lo que ha elevado las expectativas de los comerciantes, especialmente en categorías como artículos deportivos, camisetas de la Selección Colombia y televisores.

“Esperamos que frente al año anterior las ventas crezcan entre un 20% y un 25% y precisamente esto jalonará la economía de manera muy positiva”, señaló Almeyda.

Almeyda también indicó que cerca de 67 mil comercios en los 87 municipios del departamento esperan beneficiarse de esta temporada comercial.

Desde Fenalco Santander también invitaron a las empresas a adelantar el pago de la prima a sus trabajadores para incentivar el consumo durante esta temporada. Pues, los comercios mantendrán promociones, descuentos y actividades especiales durante todo el mes de junio.