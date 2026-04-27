Se fugó alias ‘Julito’: menor señalado de ser sicario de ‘Los del Sur’

Bucaramanga

El 26 de enero de este año había sido aprehendido alias ‘Julito’, un menor de 17 años señalado de ser el responsable de por los menos 30 homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga y ser uno de los principales sicarios de ‘Los del Sur’ y en las últimas horas se fugó de un centro de detención para menores en Bogotá.

El General William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que el menor se fugó cuando iba a una cita médica custodiado además por personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

“Desde el momento que tuvimos conocimiento de la fuga de este menor de edad, sujeto peligroso, delincuente que ha afectado la vida y la integridad de muchas personas, para nosotros es una alerta totalmente grande, para la policía metropolitana, a raíz de que este sujeto obviamente tiene algunos pendientes con otro grupo delincuencial acá de Bucaramanga", señaló el general Quintero.

Agregó el general Quintero que ya están tras la pista de este menor de edad y que incluso en las próximas horas se le imputará un nuevo delito.

La alcaldía de Bucaramanga ofreció una recompensa de $10 millones de pesos y la gobernación una de $30 millones para quien de información que ayude con la aprehensión del menor de edad.