Alertan que demoras en el Páramo de Santurbán están favoreciendo la minería ilegal

Ocho años después de que la Corte Constitucional ordenara delimitar el Páramo de Santurbán, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo advirtieron que los retrasos en este proceso están favoreciendo la minería ilegal en la zona.

Según los organismos de control, la falta de una delimitación definitiva ha impedido que las autoridades ejerzan un control efectivo sobre estas actividades. ‘

Por esta razón, anunciaron que enviarán un informe a la Fiscalía General de la Nación para que investigue posibles casos de minería ilegal dentro del páramo. “Ha impedido un control efectivo institucional a fenómenos como la minería ilegal presentes en el territorio y que constituyen graves afectaciones al ecosistema natural”, señala el informe.

La advertencia hace parte un nuevo informe de seguimiento al proceso de delimitación de Santurbán. Pues, la Procuraduría y la Defensoría concluyen que persisten retrasos e incumplimientos por parte del Ministerio de Ambiente en una tarea ordenada por la Corte Constitucional desde 2018.

Los organismos de control también señalaron que, durante entre enero y abril de este año, no se realizaron las 15 mesas de concertación que estaban previstas para avanzar en la delimitación del páramo.

Además, advirtieron que un año después de crear una zona de reserva en cerca de 75 mil hectáreas de Soto Norte y Bucaramanga, el Ministerio de Ambiente todavía no ha entregado los estudios y documentos que sustentan esa decisión.