Así será la solución para acabar con la congestión vial en el Diamante II en el sur de Bucaramanga

Bucaramanga

Solo falta que se contrate la interventoría para que arranquen las obras de construcción de la solución vial para el Diamante II, barrio del sur de Bucaramanga que resultó afectado por la ampliación de la autopista a Floridablanca hace más de una década.

Carlos Javier Méndez, quien ya asumió en propiedad la secretaría de Infraestructura del municipio, informó que el proyecto contempla el cierre del tradicional acceso al barrio para los conductores de carros y motos que circulan por la autopista en sentido norte sur.

El funcionario reveló que en su lugar se habilitará una entrada al Diamante II más adelante, cerca de un reconocido restaurante de pollo.

“Cambiará el sentido vial por la calle 85; ahora no será desde el Diamante II hacia la autopista, sino de forma contraria”, aseguró.

Ante la pregunta de si acaso no iba a terminar la serie de problemas que afectaron a los habitantes del sector, Méndez Suárez negó esa posibilidad: “solo entrarán al barrio quienes viven allí”.

El ingeniero detalló que se construirá un paso hacia la autopista para permitir la circulación de los carros que vienen desde el sector del Cacique sin que haya necesidad de entrar al barrio cuyos habitantes interpusieron una acción popular para corregir los problemas que trajo consigo el tercer carril entre la Puerta del Sol y el puente de Provenza.

Para construir la solución vial, el gobierno local dispuso de $2.500 millones.