En Bucaramanga hay más de 1.300 habitantes en condición de calle

Bucaramanga

En Bucaramanga sigue siendo un problema el incremento de población en habitanza de calle, según los registros que tiene el municipio, son más de 1.300 personas que están en esta condición en la ciudad por lo que se siguen impulsando las jornada para buscar ayudarlos y que dejen las drogas y se reintegren a la sociedad.

Ante el incremento de estas personas en la ciudad, se ha intensificado el programa de atención integral con jornadas de autocuidado, de caracterización, de salud y de dignificación.

El secretario de desarrollo social de Bucaramanga, Iván Torres, indicó que “tenemos un circuito integral que empieza con este punto de atención, pero tenemos una casa transitoria donde algunos pueden dormir y comer. Desde allí comenzamos a hacer sensibilización para que pasen a los convenios intramurales donde están las comunidades terapéuticas y puedan así empezar a fortalecer ciertas habilidades y deshabituarse al consumo de sustancias psicoactivas”.

Agregó el funcionario que aunque se avanza en esta jornada la tasa de personas que al final deja las calles es muy baja pues aunque el trabajo de autocuidado se realiza en un periodo de tiempo, la mayoría de personas termina recayendo y en las calles nuevamente.

“Por eso queremos empezar a fortalecer sobre todo el final de ese circuito virtuoso, porque vemos que muchos de ellos vuelven a la calle después de graduarlos de las comunidades terapéuticas porque no tienen todavía un proyecto de vida consistente, no saben a qué dedicarse y por eso ven siempre como una opción el volver a consumir y volver a las calles”, agregó el secretario Torres.

Además, el secretario hizo un llamado a las empresas privadas para que se unan a la administración y se pueda seguir consolidando este proyecto y ayudar a más personas a que dejen las calles.