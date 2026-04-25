Nuevo atentado terrorista en Valle: Un carro bomba fue activado contra el batallón Agustín Codazzi
Una buseta escolar con tres cilindros fue utilizada. El hecho no ocasionó personas lesionadas.
Este nuevo atentado terrorista se registró a las 9 y 5 de la noche de este viernes 24 de abril en inmediaciones del Batallón de Ingenieros N° 3 Agustín Codazzi, ubicado en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, Vía a Pradera.
Según las primeras informaciones, el vehículo utilizado para este atentado fue una buseta de transporte escolar, con tres cilindros.
Esta fue la modalidad utilizada en la mañana de este viernes en Cali, para cometer el atentado terrorista contra la sede del Batallón Pichincha, al sur de la ciudad, en donde también se utilizó una buseta escolar, con placas de Puerto Tejada, en donde fueron acondicionados cinco artefactos explosivos, tipo cilindros.
En el atentado en Palmira, contra el Batallón Agustín Codazzí, hasta el momento no se reportan personas heridas, pero si daños a motos que circulaban por este sector al momento de la detonación del carro bomba.
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo "Gerardo Bedoya" gobernación del Valle...