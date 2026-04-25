Iván Cepeda propuso crear un nuevo fondo para entregar créditos a 200 mil microempresas

Tolima

La segunda parte del discurso que Iván Cepeda proclamó durante la tarde de este viernes en Ibagué, se concentró en la promesa que hizo para los microempresarios del país, a quienes calificó como “el alma” de la economía nacional.

El candidato presidencial del Pacto Histórico acotó que las microempresas son el 97 % de las unidades productivas en el departamento del Tolima, por lo cual consideró oportuno revelar su propuesta para este sector precisamente en Ibagué. La propuesta de Cepeda se concentró en el acceso a créditos baratos.

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“Las entidades bancarias no tienen esa clase de microcréditos porque consideran que no existe respaldo suficiente para los préstamos que se deben hacer. Eso se traduce en altas tasas de interés, altos costos de los microcréditos, grandes intereses, lo que se traslada a elevados costos por cada uno de esos empréstitos que tienen que pagar con mucho esfuerzo los microempresarios”, explicó.

La iniciativa de Cepeda plantea crear un nuevo fondo que concentre recursos que actualmente se entregan a través de otros fondos o instituciones como el Fondo Nacional de Garantías, para beneficiar a 50 mil empresas anualmente.

“Es decir que al final de nuestro segundo gobierno, 200 mil microempresas familiares puedan obtener créditos por 50 millones de pesos en promedio, pagaderos hasta en 24 meses, es decir, dos años. Este y otros proyectos de esta naturaleza pueden lograr avances significativos para las microempresas familiares”, aseguró el aspirante.

Así, en su hipotético gobierno, Cepeda prometió impactar a por lo menos el 20 % de las microempresas familiares que existen en Colombia. Esta iniciativa, junto a los cuestionamientos contra el modelo económico del uribismo, acaparó la casi media hora del discurso de Cepeda en Ibagué.

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