Emergencias invernales en Cundinamarca: hay al menos 17 puntos críticos y tres muertos

Bogotá D.C

Continúan las emergencias por las torrenciales lluvias en el departamento de Cundinamarca. El gobernador, Jorge Emilio Rey , confirmó que se están atendiendo 17 puntos críticos en todo el territorio, en las últimas 72 horas.

“El día de hoy la afectación principal se concentra en las provincias de Tequendama y Sumapaz, debido al desbordamiento de quebradas y el bloqueo de corredores terciarios, especialmente en Anapoima, La Mesa, San Bernardo, Pandi y Analoima. Así mismo en los municipios de Une y Ubalá”, señaló Rey.

Los equipos de gestión de riesgo departamental y de la gobernación continúan trabajando para recuperar la movilidad de las vías afectadas.

El gobernador indicó que durante este mes de abril, han fallecido tres personas por las fuertes lluvias. Dos de estas estaban bañándose en ríos y otra intentando cruzarlo.

En ese sentido, las autoridades piden a la población extremar las medidas de autocuidado para evitar tragedias.