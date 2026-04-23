Desbordamiento de quebrada deja 15 viviendas afectadas en Pamplona

Norte de Santander.

Las fuertes lluvias que se han registrado en Pamplona provocaron el desbordamiento de una quebrada en la vereda Monteadentro, dejando al menos 15 viviendas afectadas y generando preocupación por un posible desabastecimiento de agua en el municipio.

La emergencia se evidenció sobre la avenida Santander, en inmediaciones de la Normal Superior y la planta de tratamiento de agua potable, donde el agua, el lodo y los sedimentos descendieron con fuerza, atravesando la vía y causando alarma entre la comunidad.

De acuerdo con Linda Carmen Corredor, secretaria de gestión del riesgo del municipio, la situación fue atendida de manera inmediata con la activación de los protocolos de emergencia.

“La administración municipal mediante la oficina de gestión del riesgo hizo la activación del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y estamos en terreno con los organismos de socorro”, explicó.

La funcionaria aclaró que este evento no corresponde al movimiento en masa activo que mantiene en alerta al municipio desde 2025, sino al desbordamiento de una quebrada que no está conectada con ese punto crítico.

“Esta quebrada tiene una gran cobertura vegetal y, al no hacerse el retiro, cuando aumentan las precipitaciones se generan afectaciones”, precisó.

La fuerza del agua arrastró piedras, sedimentos y residuos, lo que ocasionó daños en viviendas y vías terciarias.

Sin embargo, Corredor entregó un parte de tranquilidad frente a la magnitud de la emergencia.

“Más que temas de tipo material no tenemos en este momento, entonces eso es un parte de seguridad para nosotros como administración”, indicó.

No obstante, la situación deja en evidencia problemáticas estructurales que incrementan el riesgo en esta zona del municipio.

Entre ellas, la deforestación, la construcción en áreas de alto riesgo de inundaciones y avenidas torrenciales, la apertura de vías sin tecnificación y el inadecuado manejo de aguas lluvias.

Sobre este panorama, la secretaria fue enfática en señalar que muchas de las afectaciones están relacionadas con intervenciones humanas.

“En su mayoría han sido generadas por esas intervenciones en los terrenos para cultivos que no se hacen de manera adecuada”, afirmó.

A esto se suma la compleja condición geológica del territorio, que mantiene activo un movimiento en masa de tipo rotacional en otro sector de la misma vereda.

“Son 3.7 hectáreas afectadas y es un riesgo no mitigable, agravado tanto por acciones antrópicas como por las condiciones climáticas”, explicó.

Además, las autoridades mantienen vigilancia sobre la planta de tratamiento de agua potable, ante el riesgo de afectaciones en el servicio.

Corredor advirtió que “estamos haciendo la activación de acciones que permitan prevenir que esta situación siga presentándose”, especialmente en medio de la actual temporada de lluvias.

Mientras tanto, el municipio avanza en la caracterización de las familias damnificadas y en la evaluación de daños, proceso clave para gestionar ayudas y definir intervenciones. “Estamos cuantificando y cualificando las afectaciones para atender de manera oportuna las necesidades de la población”, concluyó la funcionaria.