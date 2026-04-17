Fuertes lluvias provocan inundaciones en Cundinamarca: Silvania y Granada los más afectados
La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo está acompañando a los territorios donde sus capacidades han sido superadas.
Cundinamarca
Las fuertes lluvias de las últimas 48 horas en el departamento de Cundinamarca han provocado graves emergencias sobretodo en la provincia del Sumapaz.
Los municipios más afectados son: Silvania por el desbordamiento de ríos y quebradas que han afectado a más de 50 campesinos en la vereda de Subia.
En Granada son más de 40 familias damnificadas en los sectores de San Raimundo, La 22 y el casco urbano. También hay afectaciones en viviendas, locales comerciales y cultivos.
La emergencia invernal llega hasta los municipios de San Antonio de Tequendama, Paratebueno y Quipile.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo está “acompañando a los territorios donde sus capacidades han sido superadas, en coordinación con los diferentes cuerpos de atención”.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....