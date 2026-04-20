¿Cómo aplicar a la regularización extraordinaria en España? Requisitos y cómo funciona

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El Gobierno español aprobó recientemente el Real Decreto 316/2026, mediante el cual se establecen las condiciones y requisitos para tramitar la regularización extraordinaria de personas extranjeras en el país, permitiéndoles acceder a una autorización de residencia en España.

En este contexto, ExtranLex, firma de abogados especializada en trámites de extranjería, explicó en qué consiste este proceso, cuáles son los requisitos para aplicar y cómo presentar la solicitud de forma correcta.

Condiciones para solicitar la regularización extraordinaria en España

De acuerdo con ExtranLex, el primer paso es identificar la situación del solicitante, ya que existen dos perfiles dentro del proceso: personas en situación de asilo y personas en situación irregular. Esta diferencia es clave, porque determina los requisitos adicionales que se deben cumplir.

Podrán acogerse a esta regularización quienes hayan ingresado a España antes del 1 de enero de 2026. Además, será obligatorio contar con pasaporte, ya sea vigente o caducado, y no tener antecedentes penales.

Uno de los requisitos fundamentales es acreditar la permanencia en España durante al menos cinco meses continuos previos a la solicitud. Esta permanencia puede demostrarse mediante documentos públicos o privados que incluyan el nombre completo y la fecha, como certificados de empadronamiento, facturas, movimientos bancarios, informes médicos, certificados de estudio, contratos de alquiler o constancias de actividades.

En relación con los antecedentes penales, se deberá aportar el certificado del país de origen debidamente apostillado o legalizado, salvo en casos donde la persona lleve más de cinco años en España o ya haya presentado este documento en un trámite anterior. Asimismo, no se deben tener antecedentes policiales relevantes ni representar un riesgo para el orden público.

Adicionalmente, el solicitante no debe tener prohibida la entrada a España, ni figurar como rechazable en otros países, ni estar sujeto a un compromiso de no retorno vigente. El trámite también requiere el pago de una tasa administrativa.

En el caso de las personas en situación de asilo, el proceso es más directo. Aplica para quienes tienen su solicitud en trámite o ha sido denegada, pero se encuentra en recurso. Estas personas solo deben acreditar su condición (mediante tarjeta roja o blanca), cumplir los requisitos generales y demostrar su permanencia en España. Por el contrario, si la solicitud de asilo fue denegada y no se presentó recurso, la persona pasa automáticamente a situación irregular.

Quienes se encuentren en situación irregular deberán, además de cumplir con los requisitos generales, demostrar su vínculo con España a través de una de las siguientes opciones:

Actividad laboral: acreditar haber trabajado en España mediante vida laboral, contar con una oferta o precontrato de trabajo, o presentar una declaración responsable para ejercer como autónomo.

acreditar haber trabajado en España mediante vida laboral, contar con una oferta o precontrato de trabajo, o presentar una declaración responsable para ejercer como autónomo. Vínculos familiares: demostrar convivencia con hijos menores de edad, hijos mayores con discapacidad o con padres como ascendientes directos.

demostrar convivencia con hijos menores de edad, hijos mayores con discapacidad o con padres como ascendientes directos. Situación de vulnerabilidad: presentar un informe de vulnerabilidad emitido por servicios sociales o una entidad autorizada.

No obstante, es importante destacar que solo se debe cumplir una de estas condiciones, no todas.

¿Cómo solicitar más información?

Las personas interesadas en este proceso pueden recibir asesoría a través de ExtranLex, donde un equipo especializado brinda acompañamiento durante todas las etapas del trámite.

¿Qué ocurre después de presentar la solicitud?

Una vez presentada la solicitud, en aproximadamente 15 días se podrá obtener un permiso de trabajo provisional, que permite trabajar en todo el territorio español. En caso de obtener una resolución favorable, se concederá una autorización de residencia con una duración inicial de un año, la cual podrá ser prorrogada o modificada conforme a la normativa vigente.

Si desea recibir asesoría, puede agendar una cita con el equipo haciendo clic en el siguiente enlace: https://extranlex.com/contacto/, así como a contactar la línea exclusiva de WhatsApp +34 635 58 04 48 de regularización y obtener información sobre el proceso.