Usuarios podrán mover sus datos financieros: así funciona el nuevo modelo que entra en vigencia

Desde este mes comenzó a regir en Colombia el sistema de finanzas abiertas, luego de la publicación del Decreto 0368 por parte del Gobierno Nacional, una medida que transforma la forma en que circula la información financiera de los usuarios y que busca facilitar el acceso al crédito, impulsar la innovación y fortalecer la inclusión financiera en el país.

En entrevista con Caracol Radio, Clara Escobar, directora de la Asociación de Compañías de Financiamiento (AFIC), explicó que el objetivo principal de este nuevo modelo es promover la inclusión financiera: “Es permitir la circulación de los datos personales y la información de los consumidores financieros, sean individuos o empresas, contando siempre con su autorización previa, con el fin de promover su inclusión financiera y crediticia”, afirmó.

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La directiva explicó que esto permitirá a los usuarios acceder con mayor facilidad a productos y servicios financieros, mejorar sus condiciones de crédito y tomar decisiones más informadas sobre sus finanzas.

¿Qué cambia para los usuarios?

En la práctica, el sistema permitirá que una persona autorice a un banco, fintech o cualquier entidad financiera para consultar la información que tiene en otra institución, sin necesidad de repetir procesos o empezar desde cero.

Esto incluye datos como cuentas activas, saldos, historial de transacciones y productos financieros asociados al usuario.

Las entidades tendrán hasta 12 meses

Sobre la implementación, la directora de AFIC señaló que las entidades contarán con 12 meses para habilitar el acceso a la información, una vez la Superintendencia Financiera expida los estándares técnicos y operativos requeridos.

“Los estándares estarán listos hacia octubre, que es la fecha límite para publicarlos, y a partir de ahí las entidades contarán con 12 meses”, explicó.

Portabilidad financiera: uno de los grandes beneficios

Uno de los principales beneficios que se espera con este modelo es la llamada portabilidad financiera, que permitirá trasladar productos y servicios entre entidades de forma más sencilla.

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Escobar lo comparó con el cambio de operador móvil: “Así como uno se lleva su celular de un operador a otro con el mismo número, así sucederá con los consumidores financieros y sus cuentas, ahorros o créditos”, explicó.

Este mecanismo podría traducirse en mejores tasas, menores costos y una mayor oferta para los usuarios.

Brasil, un caso cercano de éxito

Frente a experiencias internacionales, AFIC destacó a Brasil como uno de los referentes más importantes en la región.

De acuerdo con Escobar, el sistema de Open Finance en ese país ha tenido una adopción masiva, liderada por fintechs como Nubank, Mercado Pago y PicPay.

Con la entrada en vigencia de este modelo, Colombia se suma a la tendencia internacional, con la expectativa de ampliar el acceso al crédito y fortalecer la competencia en el sector.