Radar de Aerocivil en El Tambo sigue fuera de servicio tras ataque con drones en Cauca

El radar estratégico de la Aeronáutica Civil ubicado en Santana, zona rural de El Tambo, Cauca, continúa fuera de servicio 12 horas después del ataque con drones y explosivos que impactó directamente su sistema de antenas.

La infraestructura, considerada clave para el control del espacio aéreo en el suroccidente y el Pacífico colombiano, permanece bajo evaluación técnica mientras las autoridades avanzan en la cuantificación de daños y en el plan para su recuperación.

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De acuerdo con la información oficial, los impactos dejaron inactiva la estación de radar, lo que obligó a activar protocolos alternos para mantener la vigilancia aérea en la zona.

Pese a la afectación, la Aerocivil envió un mensaje de tranquilidad a aerolíneas y viajeros, al asegurar que la operación aérea nacional se mantiene segura y sin interrupciones, gracias a la redundancia de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia.

El radar de Santana es una infraestructura estratégica porque brinda cobertura sobre corredores aéreos del Pacífico colombiano, por lo que su salida temporal de servicio encendió las alertas en el sector aeronáutico y en las autoridades de seguridad.

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Según reportes conocidos en las últimas horas, el ataque se habría ejecutado mediante drones cargados con explosivos, que generaron múltiples detonaciones en la zona durante la madrugada.

La Aeronáutica Civil rechazó el hecho y confirmó que el personal técnico y los uniformados que custodian la estación se encuentran a salvo.