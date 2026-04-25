Colpensiones advierte riesgos por decreto que ordena traslado de $25 billones de fondos privados

Caracol Radio conoció en primicia un documento interno emitido por Colpensiones, titulado ‘Análisis del impacto económico, financiero y pensional del Decreto 0415 de 2026’, en el cual advierte los riesgos que podría traer la orden de trasladar 25 billones de pesos de los afiliados que migraron del Régimen de Ahorro Individual (RAIS) al Régimen de Prima Media administrado por esta entidad.

En el documento, Colpensiones establece que el decreto 0415 de 2026, que afecta a los 119.632 colombianos que se trasladaron del régimen privado al público bajo la reforma pensional, implicaría graves riesgos para el futuro de los pensionados de Colombia.

Si bien Colpensiones reconoce que esta medida “corrige un desbalance estructural del sistema pensional colombiano, al alinear los activos con los pasivos correspondientes”, advierte que su implementación plantea riesgos significativos.

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Dichos riesgos, según precisa, ocurren en tres aspectos puntuales:

Riesgos financieros derivados de la liquidación acelerada de portafolios de inversión. Riesgos macroeconómicos asociados a la repatriación de capitales y la pérdida de diversificación. Riesgos institucionales vinculados a la capacidad de Colpensiones para administrar volúmenes de inversión de gran escala.

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“La evidencia internacional indica que procesos similares, cuando no cuentan con una arquitectura institucional adecuada, han derivado en pérdida de valor del ahorro pensional y en su utilización como instrumento fiscal”.

Por eso, Colpensiones advierte que el éxito de la medida dependerá de que los recursos trasladados sean administrados “bajo criterios estrictamente técnicos y con una perspectiva de largo plazo”.

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