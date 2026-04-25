Colombia debe pensar en digital: Fedesoft propone 14 medidas para el próximo gobierno

La Federación Colombiana de la Industria de Software y TI, Fedesoft, presentó una agenda estratégica con 14 propuestas dirigidas al próximo gobierno presidencial, con el objetivo de consolidar la economía digital como uno de los principales motores de crecimiento, productividad y generación de empleo en Colombia.

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La propuesta parte de un panorama que, aunque muestra avances importantes, también refleja retos estructurales para el país. Actualmente, el sector digital representa el 3,6 % del PIB nacional, registra ventas por 61,7 billones de pesos y genera más de 406 mil empleos formales.

Sin embargo, el gremio advierte que Colombia enfrenta desafíos como la alta carga tributaria, la desaceleración del crecimiento, la falta de una política sectorial clara y una brecha de más de 85 mil profesionales tecnológicos proyectada para este año.

Dos líneas para transformar la economía

La agenda presentada por Fedesoft está estructurada en dos grandes líneas de acción.

La primera está enfocada en el fortalecimiento del talento tecnológico. Allí se incluyen medidas como incentivos tributarios para perfiles especializados, deducciones para empresas que generen nuevos empleos en el sector, actualización de currículos educativos y programas de formación acelerada en habilidades digitales.

El segundo eje se concentra en la innovación y la competitividad empresarial.

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Entre las medidas se destacan incentivos fiscales para proyectos de inteligencia artificial, analítica y desarrollo tecnológico, fortalecimiento del acceso a capital semilla y venture capital, impulso a startups mediante compras públicas y programas de transformación digital para mipymes.

Un llamado al próximo gobierno

Fedesoft insistió en que la industria tecnológica debe ser reconocida como un pilar estratégico dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo.

“La tecnología no es un sector aislado, es el gran multiplicador de productividad de toda la economía”, señaló Ximena Duque, presidenta ejecutiva de Fedesoft.

Con esta hoja de ruta, la industria del software y las tecnologías de la información busca posicionarse como un aliado clave para el desarrollo económico del país y para la generación de empleo calificado en los próximos años.