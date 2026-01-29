Nubank recibe aprobación condicional para operar como banco en Estados Unidos

Nubank, del colombiano David Vélez, anunció que obtuvo la aprobación condicional para establecerse como banco nacional en Estados Unidos.

La compañía señaló que una vez sea aprobada totalmente, la licencia de banco nacional le permitirá operar con cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales.

“Esta aprobación no es sólo una expansión de nuestra operación; es una oportunidad para probar nuestra tesis de que un modelo digital, centrado en el cliente, es el futuro de los servicios financieros a nivel global. Aunque seguimos totalmente enfocados en nuestros mercados principales en Brasil, México y Colombia, este paso nos permite construir la próxima generación de servicios bancarios en los Estados Unidos”, afirmó David Vélez, fundador y CEO de Nu Holdings.

Esta movida tendrá un impacto para todos los usuarios de Nu, que podrán tener más beneficios tras esta decisión.

¿Quién liderará la operación en EE. UU.?

Nubank señaló que esta operación será liderada por la cofundadora de Nu, Cristina Junqueira, quien se ha relocalizado en dicho país para encabezar el desarrollo y crecimiento a largo plazo del banco. Roberto Campos Neto, expresidente del Banco Central de Brasil, se desempeñará como Presidente del Consejo de Administración.

“Esperamos ofrecer las experiencias financieras transparentes y eficientes en las que ya confían más de 127 millones de clientes en todo el mundo a nuestros futuros clientes en los Estados Unidos”, señaló Junqueira, CEO de la emergente unidad de negocio estadounidense.

Tras esto, la empresa se centrará en capitalizar totalmente la institución en un plazo de 12 meses y abrir el banco en un plazo de 18 meses, según lo requerido por los reguladores. Nu presentó su solicitud a la OCC el 30 de septiembre de 2025.

Así ha crecido Nubank

La empresa fue fundada por Vélez en 2013, con sede en São Paulo. Tras ello llegó a Brasil, México y Colombia donde hoy tiene más de 127 millones de clientes.

En Brasil, Nu ha consolidado su posición como la institución financiera privada más grande del país por número de clientes.