Mujeres a quienes Angie Rodríguez obligó a renunciar al Fondo Adaptación piden explicaciones

Caracol Radio conoció en exclusiva los derechos de petición de Verónica Villegas y Diana Marcela Ramírez, exfuncionarias del Fondo Adaptación que salieron de la entidad días atrás, en los que piden explicaciones a la directora Angie Rodríguez sobre su salida.

En los documentos, las dos mujeres relatan que fueron grabadas y que las cartas de renuncia se las llevaron redactadas. Además, les habrían quitado sus objetos personales.

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Así lo relató Villegas en su derecho de petición: “Me fue retirado el dispositivo móvil personal, sin que mediara acto administrativo o procedimiento disciplinario previo que justificara dicha actuación”.

En ese mismo sentido, la carta agrega:

“(...) me fue presentada una carta de renuncia que había sido redactada y preparada previamente por funcionarios de la entidad, sin mi intervención, consentimiento ni instrucción, siendo compelida a suscribirla bajo condiciones de presión que configuran constreñimiento ilegal en los términos del artículo 182 del Código Penal Colombiano, viciando de nulidad el acto de renuncia conforme al artículo 1508 y siguientes del Código Civil”.

Por lo anterior, advirtió que la renuncia presentada no refleja su “voluntad libre y espontánea”, por lo cual la considera “jurídicamente ineficaz”.

Cabe recordar que Villegas, quien era asesora de la dirección del Fondo de Adaptación, había sido denunciada días atrás por presuntamente haber exigido a contratistas un porcentaje del pago para que se realizara el respectivo giro de lo que la entidad les adeuda.

6AM W pudo confirmar la salida de estos funcionarios ocurrió luego de que la directora, Angie Rodríguez, citara a una reunión el pasado 16 de abril en la que los acusó de venderle información a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Tras esto, dejando registro en video, les pidió que renunciaran.

Además de Verónica Villegas, los otros funcionarios de nivel directivo que trabajaron hasta finales de la semana pasada en el Fondo Adaptación fueron:

Carlos Olaya , líder del equipo de trabajo de Gestión Contractual y subgerente (e) de Estructuración.

, líder del equipo de trabajo de Gestión Contractual y subgerente (e) de Estructuración. Diana Marcela Ramírez , líder del equipo de trabajo de Gestión Financiera.

, líder del equipo de trabajo de Gestión Financiera. Ligia Zárate, líder del equipo de trabajo de Dinámicas Hídricas.

Estos son los derechos de petición presentados por Verónica Villegas y Diana Ramírez:

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