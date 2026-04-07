Así han sido los avances de verificación biométrica para evitar fraudes en movimientos bancarios

Frente a la obsolescencia de las contraseñas y las preguntas de seguridad como método de verificación de usuarios, la industria financiera está migrando hacia arquitecturas de validación de identidad digital ancladas a atributos biométricos como las huellas dactilares o verificación facial, entre otros.

Esto ha ocurrido debido a una directriz de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la cual en la Circular 006 de 2025 ha fijado algunos lineamientos para el uso de biometría como factor fuerte de autenticación, los cuales están contemplados en el Capítulo I, Título II, Parte I de su Circular Básica Jurídica.

Ante este panorama, ya se han empezado a hacer avances de acuerdo con esta orden. Por ejemplo, Protección, administradora de fondos de pensiones y cesantías, menciona el uso de estos métodos de verificación ha logrado que los colombianos afiliados ahorren cerca de 14 millones de horas en trámites que suelen demorar por el uso de formas tradicionales de seguridad.

La importancia de métodos de verificación biométricas en entidades financieras

Este año, el pago de cesantías marcó una cifra récord en la nación de $18,16 billones de pesos (COP), según calcula la Superintendencia Financiera de Colombia. Esto representó un incremento nominal del 12,82 % y un aumento real del 7,34 % frente al mismo periodo de 2025. Sin embargo, aunque se estiman cerca de 13,2 millones de trabajadores beneficiados, los equipos de ciberseguridad libran una batalla contra el fraude financiero.

Como informa Asobancaria, en el primer semestre de 2025 se registraron cerca de 218.000 reclamaciones por fraude en canales financieros, lo que evidencia un avance en los esquemas de suplantación y manipulación de transacciones.

En este escenario, las soluciones de validación de identidad digital con biometría facial permiten verificar la identidad en tiempo real mediante algoritmos avanzados de reconocimiento y detección de prueba de vida (liveness), reduciendo drásticamente la fricción y los tiempos de validación.

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¿Existe peligro de robo de datos biométricos en movimientos bancarios?

Imagen ilustrativa de un hacker robando datos (Crédito: Getty Images) / sarayut Thaneerat Ampliar Imagen ilustrativa de un hacker robando datos (Crédito: Getty Images) / sarayut Thaneerat Cerrar

Una de las principales preocupaciones del uso de estos métodos de verificación es el robo de los datos de la persona afectada, ya que es imposible hacer un cambio de estos. Según datos de la empresa Kaspersky, se estima que el 15% de los colombianos ya ha sido víctima de robo de identidad tras la exposición indebida de sus datos personales. Entre los métodos usados, destaca el uso aplicaciones falsas y suplantaciones de entidades oficiales, lo que deja retos importantes en el sector.

Una de las soluciones propuestas es la implementación de modelos de detección avanzados que identifiquen movimientos inusuales como los lugares desde donde se hace la autenticación y análisis de la ‘huella digital’ del solicitante. Startups colombianas como Become Digital están desarrollando estudios para estos propósitps.

“Hemos visto que los suplantadores no han logrado superar la barrera de seguridad de la biometría facial”, afirma José Javier Prada, CEO de la empresa, advirtiendo que el crimen organizado busca técnicas alternativas, como el uso de huellas dactilares falsas o la clonación de tarjetas SIM (SIM swapping).

Aun así, sigue siendo importante el manejo interno y las políticas de protección de datos de las empresas financieras. De acuerdo con estas fuentes, aproximadamente el 85% de las transacciones son evaluadas y resueltas de forma completamente automática por el sistema de IA. El 15% restante, que presenta anomalías complejas o niveles de confianza dudosos, entra en un esquema de revisión manual por parte de auditores humanos especializados en la detección de deepfakes y alteraciones documentales.

Por lo tanto, aunque sigue siendo esencial el análisis continuo de las millones de transacciones que se hacen en el país diariamente por personal de estas entidades, aunque sí se muestran estos métodos modernos como una alternativa más segura y viable respecto a los métodos tradicionales.