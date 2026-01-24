Recompensa de cinco millones por el responsable del asesinato de 14 mascotas en Montenegro, Quindío

Armenia

La muerte de al menos 14 perros en el municipio de Montenegro ha generado preocupación ciudadana y una fuerte respuesta de las autoridades, que han catalogado estos hechos como un delito grave y han anunciado medidas para identificar a los responsables.

El secretario de Interior del Quindío, Diego Alexander Santamaría, aseguró que no se permitirán más hechos de maltrato animal en el departamento y explicó que se ha establecido una recompensa de cinco millones de pesos para quien aporte información clara y veraz que conduzca a la captura de los implicados.

“Tenemos un reporte de 14 perritos asesinados, esto es un delito y desde el Gobierno del Quindío no vamos a permitir que esto siga sucediendo”, afirmó el funcionario.

Las autoridades han insistido en la importancia de que la comunidad participe en la denuncia de este tipo de hechos y utilice los canales oficiales disponibles.

La Alcaldía de Montenegro recordó que los ciudadanos pueden presentar quejas, reclamos o denuncias relacionadas con maltrato animal a través del servicio de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) de la página de la administración municipal.

Asimismo, las autoridades señalaron que, en casos graves, cuando un animal esté en riesgo de muerte, haya sido víctima de agresiones violentas o el hecho esté ocurriendo en el momento, se debe informar de inmediato a la Policía de Carabineros y Protección Ambiental al 350 340 3181, o a la Estación de Policía de Montenegro al 321 883 4244, además de contactar a los cuadrantes y subestaciones más cercanas.

Además, en los distintos municipios del Quindío se recomienda a quienes presencien maltrato animal acudir a la Inspección de Policía más cercana o reportar ante la Policía Nacional llamando al 123, para que los organismos competentes procedan conforme a la ley, que tipifica el maltrato animal como una conducta sancionable.

Las autoridades reiteraron que este tipo de conductas será investigado con prioridad y que cuentan con el apoyo de la comunidad para lograr justicia y prevenir que episodios similares se repitan en el Quindío.

Finalmente, el secretario aseguró que no habrá tolerancia frente a este tipo de actos, reiterando una postura de mano dura contra quienes atenten contra la vida y el bienestar animal. “No más pañitos de agua tibia contra los delincuentes en el departamento del Quindío”, señaló.