En Montenegro, Quindío buscan un hombre que atacó y golpeó un perro provocándole la muerte

En Montenegro, Quindío hombre golpeó un perro que luego murió debido a la gravedad de las lesiones, el ataque quedó grabado en cámaras de seguridad.

El alcalde de Montenegro, Gustavo Pava al rechazar este lamentable hecho manifestó “hemos dado la orden de iniciar con todas las acciones pertinentes para empezar el proceso de demanda y posterior judicialización de un hombre que asesinó un peludito.

Cortesía Alcaldía de Montenegro

Y agregó “Estamos en contra de cualquier tipo de maltrato animal y no vamos a permitir que estas acciones se sigan cometiendo en el municipio.”

El alcalde agregó “hoy me dirijo a ustedes con indignación, con mucho dolor porque realmente no puede pasar en nuestro municipio. Un hombre hoy agrede a un perro, lo cual posteriormente muere, lo cual le dimos instrucciones a nuestro comandante de estación y a nuestro secretario de gobierno para que tomen las medidas y hagan un llamado a la fiscalía para que esta persona pague lo que hizo”

Y subrayó el mandatario de Montenegro “En Montenegro se deben de respetar los animales, se deben proteger son parte esencial de nuestras familias, parte de nuestras vidas, lo cual no acepto como mandatario, pues quiero decirles hoy nuestros animales se protegen.

Cualquier persona que tenga conocimiento que agrede un animal, que tiene denuncias sobre maltrato animal, nos pueden comunicar en las páginas, nos pueden comunicar en nuestro teléfono personal o si pueden en la alcaldía y obviamente en el comando de estación de policía Montenegro, donde estaremos atendiendo, ninguna denuncia se va a quedar impune porque nuestros animales se respetan, se quieren y se cuidan.