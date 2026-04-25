Recapturan a preso que se fugó mientras era atendido en el hospital de Honda, Tolima

Tolima

En menos de 24 horas fue recapturado un preso que había logrado escapar de los guardianes del INPEC en el Hospital San Juan de Dios de Honda, hasta donde fue trasladado desde la cárcel La Esperanza de Guaduas para recibir atención médica bajo custodia.

Tras la fuga de Alejandro Salgado Arango, la Policía Nacional activó un plan candado para recapturarlo, lo cual fue posible en el barrio Colombia del corregimiento de Padua , en la vía que conduce de Fresno a Manizales.

“Sobre la vía principal de Padua se logró la recaptura de este individuo de 33 años, natural de Manizales, quien intentaba evadir a las autoridades movilizándose de manera irregular, sujetándose en la parte trasera de un vehículo tipo tractocamión. Gracias a la oportuna y rápida reacción policial, se detuvo el automotor y se materializó la recaptura”, indicó el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

Es decir, el prófugo viajaba como polizón en la tractomula con rumbo a su ciudad de origen. Sin embargo, tras su captura por parte de la Policía, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de fuga de presos, que deberá sumarse a los demás cargos que enfrenta.

Asimismo, los guardianes del INPEC podrían afrontar procesos disciplinarios por su aparente descuido, que derivó en la fuga y posterior recaptura del preso.