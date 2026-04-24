Condenan a 20 años a hombre que atentó contra la vida de su exesposa en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 20 años de prisión a un hombre, por su responsabilidad en atentar contra la vida de su excompañera sentimental en Ibagué, Tolima.

La Fiscalía demostró que el 19 de noviembre de 2021, el agresor de 46 años llegó a la casa de la víctima, ingresó sin permiso, la atacó con un cuchillo en el tórax y la encerró en el inmueble. La mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde le salvaron la vida.

La Fiscalía comprobó que la mujer vivió un ciclo de violencia durante los años de convivencia con el hoy condenado lo que fue argumentado en cada una de las audiencias del juicio.

En ese sentido fue declarado responsable del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, e inhabilitado para ejercer cargos y funciones públicas por el mismo tiempo de la sentencia. Además, le negó la libertad condicional y la prisión domiciliaria.

Dato: esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.