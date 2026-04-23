Capturan en Cali al presunto asesino del padre y la madrastra del cantante urbano Big Poppa

La Policía Metropolitana de Cali confirmó la captura del presunto responsable del asesinato del padre y la madrastra del cantante de música urbana Luis Alberto Prado, conocido como Big Poppa, crimen ocurrido en marzo de 2025 en el barrio El Vergel, en el oriente de la capital vallecaucana.

De acuerdo con la investigación, en la noche del jueves 13 de marzo de 2025 las dos víctimas se encontraban al interior de una vivienda cuando hombres armados ingresaron al lugar y les dispararon, causándoles la muerte en el sitio.

Un año después de los hechos, y en medio de una ofensiva contra el homicidio desarrollada en Cali, las autoridades lograron la captura de un hombre conocido con el alias de “Chimbolín”, identificado como Jordan Andrés Chala.

Según el reporte policial, el procedimiento se realizó en la carrera 56A con calle 13E, en Cali. Además, el detenido presenta anotaciones judiciales por los delitos de obstrucción de vía pública en hechos ocurridos en julio de 2021, violencia intrafamiliar en octubre de 2021 y asonada, también registrada en julio de 2021.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavidez, indicó que durante el operativo también fueron detenidas otras personas requeridas por diferentes casos de homicidio en la ciudad.

Entre los capturados aparecen alias “Brandon”, incluido en el cartel de los más buscados del barrio Floralia; alias “Chéchere”, señalado como presunto sicario de la Comuna 15; y alias “Timmy”, investigado por hechos violentos registrados en enero de este año.

Según el balance entregado por la institución, en las últimas siete semanas también han sido capturadas 103 personas por porte ilegal de armas de fuego y se logró la incautación de 180 armas, entre ellas varias de largo alcance.

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