Prensa norteamericana pone como titular a James Rodríguez: ¿A qué hora juega HOY Minnesota vs LAFC?

Se avecina una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS) y los focos apuntan a James Rodríguez, quien no ha tenido regularidad en el Minnesota United y por ello crece cada vez más la preocupación en Colombia de cara al Mundial 2026.

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Este sábado 25 de abril, el cuadro comandado por Cameron Knowles recibe en el Allianz Field a Los Angeles FC, dos equipos que se encuentran en la parte alta de la clasificación en la Conferencia Oeste. Se trata de la oportunidad perfecta para que el ‘10′ ingrese al once titular, teniendo en cuenta que entre semana hay actividad en la Copa de los Estados Unidos.

Y es que luego del último partido liguero, Knowles confirmó en rueda de prensa que tendría “algunos cambios” en el once titular, lo cual le abre una puerta a James, que por estos días se reunió con Néstor Lorenzo en suelo estadounidense para tratar temas relacionados a la Selección.

En este orden de ideas, jugaría como volante tirado sobre el sector izquierdo en una línea de cuatro. Además, con la línea de cinco en zona defensiva, el cucuteño tendría libertad en ataque y podría despreocuparse por el retroceso.

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Posible once titular del Minnesota con James

Minnesota United: Callender; Markanich, Padelford, Duggan, Díaz, Duncan; James, Trapp, Gene, Hlongwane; Yeboah.

Es preciso recordar que James Rodríguez ha sido titular en una sola ocasión con el Minnesota. Fue el 15 de abril, durante la tercera ronda de la copa local. Aquel día disputó 66 minutos y fue uno de los hombres más destacados.

¿A qué hora juega HOY Minnesota vs LAFC?

El duelo entre Minnesota United y Los Angeles FC, válido por la décima jornada de la Conferencia Oeste de la MLS, se llevará a cabo este sábado 25 de abril a partir de las 3:45 de la tarde, hora colombiana.

Las emociones de este partido las podrá seguir a través del minuto a minuto EN VIVO en la página web de Caracol Deportes.

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