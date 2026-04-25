Pareja fue sorprendida con 288 kilos de marihuana dentro de un vehículo en Dolores, Tolima

Tolima

En pleno casco urbano del municipio de Dolores, en el suroriente del Tolima, uniformados de la Policía Nacional se percataron de una pareja en actitud sospechosa que se encontraba dentro de un vehículo.

Al practicarles registro e identificación, se estableció que el hombre es natural de Cali (Valle del Cauca) y la mujer de Popayán (Cauca). Luego, tras inspeccionar el automotor, hallaron un total de 110 paquetes de diferentes características, los cuales contenían aproximadamente 288 kilos de marihuana, con un valor estimado cercano a los 150 millones de pesos.

“De acuerdo con información de inteligencia, el estupefaciente al parecer provenía del departamento del Cauca y tendría como destino final la ciudad de Bogotá”, precisó el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

Los capturados, junto con el vehículo y la sustancia incautada, quedaron a disposición de la Fiscalía 47 Local de Dolores por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ahora se adelantan las audiencias virtuales para definir su situación jurídica.

“La Policía Nacional en el Tolima reafirma su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico y continuará desplegando todas sus capacidades institucionales para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana”, agregó el coronel Vargas.

Este es el segundo cargamento de marihuana incautado por la Policía en el Tolima en las últimas 24 horas. El otro, de 440 kilos, fue interceptado en la vía Saldaña – Guamo, dentro de una camioneta de alta gama que figuraba como robada.