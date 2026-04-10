Capturan en Margarita a mujer que evadió por cuatro años una condena por tráfico de estupefacientes

En medio de operativos de registro y control en el sector 5 del municipio de Margarita, la Policía Nacional logró la captura de una mujer que llevaba varios años huyendo de la justicia.

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Se trata de Yusneys del Carmen Martínez Cortés, de 22 años, quien fue requerida por las autoridades judiciales al presentar una orden de captura vigente al momento de verificar sus antecedentes mediante dispositivo PDA.

Según las investigaciones, la orden judicial Nro. 1206, emitida el 10 de febrero de 2026 por el Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento Nro. 3 de Zipaquirá (Cundinamarca), la señala como responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las investigaciones indican que la mujer ya había sido condenada a 5 años y 4 meses de prisión, y durante cerca de cuatro años se mantuvo escondida en el corregimiento de Guasimal, intentando evadir el accionar de la justicia.

Tras su captura, fue puesta a disposición de la autoridad competente para cumplir la pena impuesta.

“El trabajo constante de nuestros uniformados permitió ubicar y capturar a esta persona que llevaba años evadiendo la justicia. Seguimos comprometidos con la seguridad del departamento y con hacer cumplir la ley”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.