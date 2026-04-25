Hospital Internacional de Colombia, en Santander, hizo primera cirugía con robot Manta 3 en el país

El Hospital Internacional de Colombia - HIC, en Santander, se convirtió en la primera institución del país en realizar cirugías con el robot Mantra 3, una tecnología de alta precisión que marca un avance en el sistema de salud nacional.

Los primeros procedimientos se llevaron a cabo en las áreas de salud digestiva y urología, dando inicio a la aplicación clínica de este sistema robótico que promete mejorar los resultados quirúrgicos y reducir los tiempos de recuperación de los pacientes.

“Hace más de dos décadas entendí hacia dónde iba la medicina. Hoy esa visión empieza a hacerse realidad en Bucaramanga, acercando esta tecnología a más pacientes”, afirmó Víctor Raúl Castillo Mantilla, director del HIC.

¿En qué consiste el Mantra 3?

El sistema ‘Mantra 3′ cuenta con una consola abierta, visualización en 3D y brazos robóticos que permiten realizar movimientos de alta precisión. Esta tecnología amplía su uso a especialidades como cirugía cardíaca, ginecológica, torácica y de cabeza y cuello.

“El cirujano puede llegar a donde la mano no alcanza, con una visualización en 3D que mejora significativamente los resultados”, explicó el director médico del HIC, Jonathan Cáceres.

Lea también: ¿Cuál es el panorama de las Cajas de compensación en Colombia? esto responde la Superintendencia

A nivel global, este sistema ha superado las 10.000 cirugías, con más de 1.000 especialistas formados y presencia en varios países, lo que evidencia su rápida adopción en procedimientos de alta complejidad.

Hospital Internacional de Colombia realiza primera cirugía con robot Manta 3 en el país Ampliar Hospital Internacional de Colombia realiza primera cirugía con robot Manta 3 en el país Cerrar

Desde la institución señalan que este avance no solo fortalece la capacidad médica del HIC, sino que también abre la puerta a la expansión de la cirugía robótica en Colombia. “La meta es llevar esta tecnología a más instituciones”, indicó Adrián Bernal, ingeniero biomédico vinculado al proceso de implementación.

Escuche Caracol Radio en vivo: