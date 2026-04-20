Este viernes 24 de abril, audiencia Pública sobre Garantías Integrales de Salud en Cartagena

La Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República realizará el viernes 24 de abril, a partir de las 08:30 a. m., una Audiencia Pública en el Auditorio de la Asamblea de Bolívar, convocada por el Senador Carlos Mario Farelo, con el objetivo de evaluar la implementación real, territorial y verificable del Sistema Nacional de Salud Mental en el departamento de Bolívar.

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La Audiencia Pública se desarrollará con fundamento en evidencia técnica, indicadores y resultados verificables que reflejen el nivel real de prestación de los servicios. Con base en este análisis, se busca proponer acciones concretas de mejora, articulación institucional y seguimiento, orientadas a garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, la atención oportuna, la protección de líderes sociales y comunidades y la garantía integral de los derechos fundamentales.

Al encuentro están convocadas la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Observatorio Nacional de Salud, Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Secretaría de Salud, Subsecretaría de Salud, Dirección Técnica de Salud Pública y diferentes entidades del Gobierno.

Se extiende la invitación a organizaciones sociales, autoridades locales, organismos de control y a la ciudadanía en general para participar activamente en este espacio de diálogo, seguimiento y construcción colectiva en favor de la garantía de los derechos en el territorio.