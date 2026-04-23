Alerta por crisis laboral y reducción de cirugías en la Clínica General del Norte, en Barranquilla

La situación del sistema de salud en Barranquilla vuelve a generar preocupación. El Colegio Médico del Atlántico denunció una crisis laboral y asistencial en la Clínica General del Norte, marcada por el retraso en el pago de honorarios y la drástica reducción en la capacidad quirúrgica, lo que estaría afectando la atención de los pacientes.

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En entrevista con Caracol Radio, el médico Julio Mario Llinás Ardila, miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico del Atlántico y de la Federación Médica Colombiana, explicó que el número de anestesiólogos en la institución ha disminuido considerablemente. “Antes eran más de 20 profesionales y ahora solo hay cinco o seis activos”, señaló.

Esta situación ha tenido un impacto directo en los servicios: la clínica pasó de realizar entre 60 y 80 cirugías diarias a apenas entre 6 y 10, limitándose principalmente a procedimientos de urgencia. “La reducción es crítica y evidencia cómo la crisis laboral repercute en la atención”, advirtió.

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El origen del problema estaría relacionado con el incumplimiento en los pagos. Según el gremio, tanto médicos como personal administrativo acumulan retrasos de entre tres y cuatro meses en sus honorarios, lo que ha llevado a algunos especialistas a cesar actividades.

Asimismo, el Colegio Médico cuestiona que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) justifiquen la mora en los pagos argumentando retrasos en los giros por parte de las EPS o del ADRES.

Ante este panorama, el gremio médico formuló a la Superintendencia Nacional de Salud intensificar la vigilancia sobre las clínicas con moras prolongadas y anunció además que se mantiene en sesión permanente y brindará respaldo jurídico a los profesionales afectados.

Al ser consultada, la Clínica General del Norte aseguró que en las próximas horas emitirían un comunicado a la opinión pública.

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