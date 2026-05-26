El Hospital Universitario de La Samaritana de Bogotá realizó una visita técnica al Laboratorio de Simulación Clínica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, con el propósito de conocer experiencias relacionadas con infraestructura, equipos especializados, metodologías de enseñanza y formación del talento humano en salud.

La jornada hizo parte del proceso de estructuración del futuro centro de simulación clínica que proyecta implementar la red hospitalaria de La Samaritana para fortalecer la capacitación y el reentrenamiento de profesionales del sector salud.

Durante el encuentro, el docente de Medicina de la UPTC y presidente de la Asociación Colombiana de Simulación Clínica, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, explicó que el Hospital Universitario de La Samaritana escogió el laboratorio de la universidad por considerarlo uno de los centros de simulación clínica más completos y consolidados del país. Señaló que el espacio ha desarrollado durante 15 años procesos de formación y apoyo académico para programas de salud y docencia servicio, convirtiéndose en un referente nacional en simulación clínica y entrenamiento para la atención médica segura.

Hospital Universitario de La Samaritana toma como referencia laboratorio clínico de la UPTC Ampliar Hospital Universitario de La Samaritana toma como referencia laboratorio clínico de la UPTC Cerrar

La subdirectora de Urgencias y Referencia del Hospital Universitario de La Samaritana, Keile Rondón, indicó que la red hospitalria cuenta con cerca de 3.500 profesionales de la salud y entre 500 y 600 estudiantes en formación de pregrado y posgrado cada año, razón por la cual buscan fortalecer sus procesos de capacitación mediante un centro de simulación propio. Explicó que la experiencia de la UPTC fue tomada como referencia debido al crecimiento que ha tenido el laboratorio, pasando de un proyecto inicial a convertirse en un escenario académico de alcance regional y nacional, articulado además con el Hospital San Rafael de Tunja.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Ludy Alexandra Vargas Torres, afirmó que este tipo de visitas pemiten consolidar alianzas académicas, investigativas y asistenciales entre universidades y hospitales universitarios. El Laboratorio de Simulación Clínica de la UPTC se ha consolidado como un escenario estratégico para la formación de estudiantes y profesionales de áreas como medicina, enfermería y psicología, mediante la recreación de situaciones reales de atención en salud con apoyo tecnológico y metodologías orientadas al fortalecimiento de competencias clínicas y toma de decisiones en entornos seguros.