En Floridablanca denuncian exclusión y “amenazas de muerte” por elección de Junta de Acción Comunal

Habitantes del barrio Las Villas, en Floridablanca, hicieron pública una denuncia en la que aseguran haber sido excluidos del proceso electoral de la Junta de Acción Comunal, previsto para este domingo 26 de abril, además denuncian amenazas de muerte en contra de participantes de los comicios.

Uno de los voceros comunitarios, Jhon Álvaro Barón Suárez afirmó que la plancha número dos no ha podido participar en las elecciones debido a supuestas trabas administrativas. “Queremos hacer una denuncia pública ante los entes de control porque nos están quitando el derecho a elegir y ser elegidos”, señaló, al tiempo que solicitó la intervención del alcalde José Fernando Sánchez y de organismos como la Personería y la Contraloría.

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Según el líder, la comunidad ha venido presentando quejas relacionadas con el proceso de inscripción y el funcionamiento de la actual Junta de Acción Comunal. “Hemos sido vulnerados democráticamente, no hemos sido partícipes en las elecciones”, agregó, indicando que existe inconformidad entre varios habitantes que buscan un cambio en la administración del este barrio.

Más voces de denuncia y presuntas amenazas de muerte

Jaime Salinas, habitante de esta comunidad también respaldó las denuncias y cuestionó la gestión de la junta actual, señalando problemas en obras comunitarias. Aseguró que hay acumulación de escombros y deterioro en infraestructuras como el salón comunal.

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Ciudadanos denunciaron que las diferencias han pasado amenazas de muerte, algunos de los líderes aseguraron recibir cintas y e imágenes fúnebres.

Este viernes 24 de abril una mujer, que prefirió proteger su identidad, informó que recibió una llamada amenazante en la que, según su denuncia, le dijeron: “cuídese, siga andando con Jhon que anochece y no amanece”.

¿Qué dice la Alcaldía de Floridablanca?

Frente a estas denuncias Caracol Radio contactó a las autoridades municipales, pero hasta el momento no emitieron alguna respuesta.

Sobre la jornada electoral la Alcaldía informó que desplegará un operativo conjunto con la Policía y el Ejército para garantizar el orden durante las elecciones.

El secretario del interior, Andrés Ardila Pérez, aseguró que “se garantizará el derecho a elegir y ser elegido”, mientras que desde ASOJUNTAS se indicó que cerca de 130 juntas participarán en el proceso, que se realizará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. de este domingo 26 de abril.

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La comunidad pidió a las autoridades revisar el proceso electoral y garantizar la transparencia, así como el derecho a la participación de todos los aspirantes.