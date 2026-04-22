Un hombre con 105 medidas correctivas fue capturado en Floridablanca por homicidio

Un hombre de 30 años fue capturado en Floridablanca por su presunta responsabilidad en un homicidio.

Más allá del caso, hay un dato que llama la atención, pues tenía 105 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia.

La captura se realizó en el barrio Zapamanga, donde investigadores de la Sijín hicieron efectiva una orden judicial emitida en abril de este año.

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De acuerdo con la investigación, el detenido estaría implicado en la muerte de un joven de 24 años, ocurrida el 3 de marzo de 2025 en el barrio Corpovisur.

La víctima fue atacada con arma cortopunzante en hechos que, según las autoridades, estarían relacionados con el consumo de sustancias estupefacientes.

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Las medidas correctivas que registraba el capturado corresponden a sanciones por distintos comportamientos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.

“Seguimos avanzando de manera articulada con la Fiscalía para esclarecer hechos que afectan la convivencia”, señaló el brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

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Tras su captura, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía, que deberá presentarlo ante un juez para definir su situación judicial.