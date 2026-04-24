Ofrecen $10 millones por responsables de ataque en Bucaramanga que dejó un muerto y un menor herido

Hasta 10 millones de pesos ofrece la Alcaldía de Bucaramanga por información que permita dar con los responsables del ataque sicarial en el barrio Alfonso López.

El hecho, registrado en las últimas horas, dejó como saldo un hombre muerto y un menor de 22 meses herido. El niño ya se encuentra fuera de peligro, según confirmaron las autoridades.

Contexto: Ataque sicarial deja un hombre muerto y un niño herido en el barrio Alfonso López de Bucaramanga

De acuerdo con el secretario del Interior Bucaramanga, Alfonso Pinto, junto a la Policía Nacional se activó un plan candado para dar con el paradero de los responsables; incluso uno de los presuntos implicados ya habría sido identificado.

“Nos sumamos a este esfuerzo con una recompensa de hasta 10 millones de pesos que permita dar con el paradero, judicialización e identificación de estos delincuentes”, señaló el funcionario.

Las autoridades reiteraron que continúan las labores de búsqueda y aseguraron que no permitirán que este tipo de hechos afecten la seguridad en la ciudad.