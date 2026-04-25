Cuatro policías son acusados de torturar a un hombre para que entregara una caleta en Antioquia

San Vicente Ferrer- Antioquia

Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro policías señalados de presuntamente amenazar de muerte y torturar sociológicamente a un privado de la libertad para que este entregara la ubicación de la caleta. Se trata del intendente Rodolfo Herrera Hernández, quien era el subcomandante de policía del municipio de San Vicente Ferrer en el Oriente de Antioquia. Los subintendentes Yonerse Alejandro Álvarez Marín y Sor Ángela Sánchez Duque, y la patrullera María Gabriela Yáñez Rodríguez.

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Según la Fiscalía, el subcomandante, junto con otra policía patrullera, sacaron al detenido de la estación de policía en el mes de julio de 2025 con el pretexto de que iba a ser llevado a una cita médica, pero fue llevado a la población de La Unión, donde habrían ocurrido los hechos y hasta donde llegaron los otros uniformados implicados.

“Funcionarios, todos ellos, que le exigieron mediante intimidación y coacción al interno la entrega y ubicación de caletas con dineros o armas, y le infligieron sufrimiento psíquico, exhibiéndole herramientas como palas y palines, a modo de intimidación, ya que si no entregaba la información pedida, entrega de caletas, sería ultimado y enterrado en una fosa”, relató el fiscal del caso.

Agregó el ente investigador que la víctima logró fugarse de los policías y llegó hasta una finca donde lo auxiliaron y luego se contactó con la SIJIN y se entregó voluntariamente y denunció los hechos. Dos días después, el subcomandante de policía hoy detenido reportó que el hombre se había fugado en el traslado a la cita médica.

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Los cuatro policías tienen detención intramural por el presunto delito de tortura, pero adicionalmente al intendente Rodolfo Herrera Hernández, la fiscalía le agregó otra conducta de falsedad ideológica en documento público. Todos apelaron la decisión de primera instancia.

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