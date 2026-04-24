A la cárcel responsable de la muerte de Kira en Bucaramanga. Juez dicta medida de aseguramiento

Este jueves 23 de abril en Bucaramanga, una Juez de la República ordenó medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario contra Job Amibelec Camacho, tras ser señalado como el responsable de la muerte de la perrita ‘Kira’. Un caso que ha tenido la atención de la ciudadanía tras conocerse en videos la forma en la que el canino fue golpeado hasta morir.

Tras la intervención de la Fiscalía en el caso de Kira, el concejal Camilo Machado, quien ha seguido el caso y confirmó que aportó gran parte del material probatorio, celebró esta decisión, toda vez que considera que “esta persona no solo es un peligro para los animales, sino también para la comunidad”.

De acuerdo con lo expuesto, la juez 12 de garantías determinó enviar a prisión al implicado mientras avanza el proceso judicial, por el delito relacionado con maltrato animal.

“El despacho advierte procedente y necesario acceder a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a Amibelec Camacho Camargo, por el delito de muerte a animal agravado", relató la Juez.

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El concejal Machado, destacó que esta decisión se logró gracias a la presión ejercida por la ciudadanía, que participó en plantones, denuncias y jornadas de exigencia ante las autoridades. “Esto es gracias a cada una de las personas que luchó, que estuvo en los plantones y frente a la Fiscalía”, señaló.

El cabildante también reconoció el trabajo de la fiscal cuarta de medio ambiente, Liz Fernanda Prado Rojas, resaltando su papel en el avance del caso y en la obtención de la medida privativa de la libertad.

Según indicó, esta decisión marca un precedente y envía un mensaje frente a la protección de los animales. “Hoy por primera vez hay una luz de esperanza, de justicia”, afirmó Machado.

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El concejal aseguró que estarán atentos al desarrollo del proceso y a la eventual condena que se emita en contra del implicado, reiterando que continuarán vigilantes para que el caso no quede en la impunidad.

Momento en el que la juez dicta medida de aseguramiento: