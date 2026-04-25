Capturan a dos personas que pretendían activar las milicias urbanas de las disidencias en Segovia

Capturados integrantes del frente 4 de las disidencias en Segovia, Antioquia - foto Primera División del Ejército

Segovia- Antioquia

Las autoridades evitaron que el bloque Magdalena Medio de las disidencias conformara el grupo de milicias urbanas en el municipio de Segovia, noreste de Antioquia. Dos personas fueron capturadas un hombre y una mujer portando armas de fuego, municiones y aerosoles para pintar grafitis alusivos al grupo ilegal.

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Según la Primera División del Ejército, los capturados habían llegado a la zona a fortalecer la célula urbana del frente 4 y los había enviado alias ‘Jhon Fiera’, cabecilla de las disidencias en las poblaciones antioqueñas de Remedios, Segovia y El Bagre, además de Cantagallo, San Pablo y Santa Rosa en Bolívar.

Alias ‘La Negra’ y ‘alias 33′ fueron capturados en flagrancia por soldados del Batallón de Selva N.º 5 en Segovia portando dos pistolas y, según la intuición castrense, pretendían hacerles inteligencia a los militares y al Clan del Golfo, este último con el que sostiene una guerra a sangre y fuego en algunas poblaciones del Nordeste y sur de Bolívar. Con esta acción, se evita que se fortalezcan las milicias urbanas en esa población antioqueña.

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Las detenidos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

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