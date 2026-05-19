Conozca dónde serán los cortes de energía en Barranquilla, Soledad y Salgar este 20 de mayo
La empresa Air-e Intervenida realizará suspensiones programadas del servicio de energía.
Con trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación Caracolí, este miércoles 20 de mayo se realizarán suspensiones programadas del servicio de energía en sectores de Soledad, Barranquilla, Salgar y Sabanalarga.
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Las labores, que contarán con apoyo de personal especializado, incluyen el mantenimiento de equipos en el circuito Caracolí 4, entre la 1:15 de la tarde y las 3:15 de la tarde. Durante este tiempo estarán sin servicio los barrios Ciudad Paraíso, San Vicente, San Vicente III, Candelaria I, Villa Sol, Villa María, Villa Mónica, Prado Soledad y Villa del Rey II.
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La interrupción también abarcará el sector de la calle 35 entre las carreras 5 y 5D, así como las calles 33A y 33C entre las carreras 4C y 4E, en Villa del Rey.
De igual forma, entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde se adelantarán trabajos de instalación de postes en el corregimiento de Salgar, lo que obligará a suspender el suministro eléctrico en las calles 7 a la 9D, entre las carreras 5A y 7.
En Sabanalarga, específicamente en el barrio El Pradito, se instalará un poste en la calle 12A con carrera 27, en horario de 8:10 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Mientras tanto, en Barranquilla se ejecutarán breves maniobras técnicas en el barrio Villanueva, en la calle 7 con carrera 44, entre las 6:30 y 6:50 de la mañana, y posteriormente entre las 7:10 y 7:20 de la mañana.
Adicionalmente, se realizarán otras maniobras en la calle 4 con carrera 42, entre las 8:30 y 8:50 de la mañana, y de 9:00 a 9:10 de la mañana.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....