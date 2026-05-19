Conozca dónde serán los cortes de energía en Barranquilla, Soledad y Salgar este 20 de mayo

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Con trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación Caracolí, este miércoles 20 de mayo se realizarán suspensiones programadas del servicio de energía en sectores de Soledad, Barranquilla, Salgar y Sabanalarga.

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Las labores, que contarán con apoyo de personal especializado, incluyen el mantenimiento de equipos en el circuito Caracolí 4, entre la 1:15 de la tarde y las 3:15 de la tarde. Durante este tiempo estarán sin servicio los barrios Ciudad Paraíso, San Vicente, San Vicente III, Candelaria I, Villa Sol, Villa María, Villa Mónica, Prado Soledad y Villa del Rey II.

La interrupción también abarcará el sector de la calle 35 entre las carreras 5 y 5D, así como las calles 33A y 33C entre las carreras 4C y 4E, en Villa del Rey.

De igual forma, entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde se adelantarán trabajos de instalación de postes en el corregimiento de Salgar, lo que obligará a suspender el suministro eléctrico en las calles 7 a la 9D, entre las carreras 5A y 7.

En Sabanalarga, específicamente en el barrio El Pradito, se instalará un poste en la calle 12A con carrera 27, en horario de 8:10 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Mientras tanto, en Barranquilla se ejecutarán breves maniobras técnicas en el barrio Villanueva, en la calle 7 con carrera 44, entre las 6:30 y 6:50 de la mañana, y posteriormente entre las 7:10 y 7:20 de la mañana.

Adicionalmente, se realizarán otras maniobras en la calle 4 con carrera 42, entre las 8:30 y 8:50 de la mañana, y de 9:00 a 9:10 de la mañana.